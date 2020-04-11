2020-04-11T11:08:56+03:00
Общество

Глава Минздрава оценил эффективность лимана, чеснока и имбиря для профилактики и лечения коронавируса

Михаил Мурашко предупредил - первые три дня течения болезни могут стать решающими, в случае неправильного лечения увеличивается риск осложнений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лимонами лечить коронавирус опасно, предупреждают в минздравеЛимонами лечить коронавирус опасно, предупреждают в минздравеФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность лимона, имбиря и чеснока в сравнении с противовирусными препаратами. Эти продукты некоторые россияне считают "народными лекарствами" и верят в их способность защитить организм от коронавируса. Сами по себе лимон, имбирь и чеснок полезны, но только для общего укрепления иммунитета, объяснил министр. Но они не могут заменить лечения медицинскими препаратами:

- Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке,- сообщил Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

Глава Минздрава призвал не заниматься самолечением, лекарства может назначать только врач. А промедление, например, лечение чаем с лимоном, может привести к печальным последствиям - в случае заражения коронавирусом решающими становятся первые три дня:

- Если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает,- объяснил министр.

В ряде регионов россияне заметили, что лимоны подорожали на фоне пандемии или вообще исчезли с полок магазинов. Причина -ограничение поставок из Турции, где введены жесткие меры по сдерживанию эпидемии. Но дефицита не будет, уверяют в Минсельхозе - поставки наладят из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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