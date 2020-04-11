2020-04-11T14:00:50+03:00
Общество

Мошенники под видом МВД и ФСИН выманивают у россиян деньги за нарушение режима изоляции

Россияне получают уведомления об уплате штрафов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне начали получать уведомления об уплате штрафов за нарушение режима изоляции. Правда, никакого отношения эти сообщения, присланные через смс и мессенджеры, к МВД И ФСИН не имеют. Хотя именно этими ведомствами аферисты и пытаются прикинуться в надежде, что доверчивые граждане оплатят "штраф" по указанному счету.

О новом виде мошенничества сообщают эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

- Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край). Звонок на номер переводит якобы на "справочную службу МВД РФ", - приводит сообщение экспертов "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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