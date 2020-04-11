Мошенники под видом МВД и ФСИН выманивают у россиян деньги за нарушение режима изоляции
Россияне начали получать уведомления об уплате штрафов за нарушение режима изоляции. Правда, никакого отношения эти сообщения, присланные через смс и мессенджеры, к МВД И ФСИН не имеют. Хотя именно этими ведомствами аферисты и пытаются прикинуться в надежде, что доверчивые граждане оплатят "штраф" по указанному счету.
О новом виде мошенничества сообщают эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.
- Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край). Звонок на номер переводит якобы на "справочную службу МВД РФ", - приводит сообщение экспертов "Интерфакс".
ИСТОЧНИК KP.RU