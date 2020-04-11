Песков о ситуации с коронавирусом в Москве: "Больницы работают в авральном режиме"

11 Апр 2020 2020-04-11T14:07:20+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве тяжелой. Напомним, в столице заражены почти 9 тысяч человек, из них больше тысячи - только за прошедшие сутки. Около половины новых случаев заболевания - у пациентов моложе 45 лет. В Москве недостаточно ответственно население отнеслось к обязанности соблюдать режим изоляции. Как следствие, в городе ужесточили меры - вводится пропускной режим.

- Больницы работают в авральном режиме,- сообщил Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU