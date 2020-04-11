2020-04-11T20:33:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровые пропуска в Подмосковье в период самолизоляции:как оформить и кому необходимы

Мы собрали всю информацию о работе о работе цифровых пропусков в Подмосковье в период самолизоляции
Павел КЛОКОВ
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В Подмосковье пропуск нужен для автомобилистов.В Подмосковье пропуск нужен для автомобилистов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не только в столице идут на жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. Область тоже решилась ужесточить карантин. И с будущей среды вводит пропускной режим. Губернатор Андрей Воробьев поделился первыми наработками.

- Сначала о том, зачем эта мера нужна, - начал он свое сообщение в социальных сетях. - Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей. И, конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу. Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка.

Что для этого нужно. Зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить соответствующую форму. Это, по словам руководителя области, легко, особенно для тех, кто пользуется интернет-торговлей.

- Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля, - подчеркнул губернатор. - Наверное, самое сложное из них - это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине - также указываете номер машины.

Важно. Для пешеходов в Подмосковье пропуск пока не нужен. Но все же из дома без особой надобности лучше не выходить. Важные причины, вероятно, все уже запомнили (все в пределах одного района):

- поход в магазин или аптеку;

- выбросить мусор;

- погулять с собакой.

- Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области, - добавил Андрей Воробьев. - То же самое касается москвичей - если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе. Полиция, ГИБДД - все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона - вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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