Цифровые пропуска для таксистов в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы

11 Апр 2020 2020-04-11T21:46:43+03:00

Цифровые пропуска для таксистов в Москве в период самоизоляции относятся к категории трудовых

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В субботу, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице цифровых пропусков. Они потребуются всем жителям, не зависимо от наличия прописки, но пока только в том случае, если они планируют передвигаться по городу на транспорте. Личном или общественном – не важно. Цифровые пропуска начнут действовать со среды, 15 апреля. А их оформление будет доступно уже с понедельника, 13 апреля.

Оформить пропуск можно будет на сайте правительства Москвы mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Оформить пропуска потребуется в том числе и водителям такси. Такие цифровые пропуска относятся к категории трудовых. Их не потребуется оформлять каждый день. Достаточно только один раз пройти регистрацию.

- Для поездок, связанных с трудовой деятельностью, выдается цифровой пропуск до 30 апреля включительно, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот пассажирам такси понадобится разовый электронный пропуск. Его также можно оформить на сайте правительства Москвы mos.ru. Пешеходам же оформлять пропуска пока не нужно. При этом выходить из дома стоит только в исключительных случаях.

Напомним, в Москве до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Полный текст указа Собянина читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU