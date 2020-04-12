Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года составило 1082 человека
Оперштаб по противодействию коронавирусу в Московской области сообщает, что на утро 12 апреля 2020 года в регионе число зараженных составило 1082 человека. В списке только те, кого по результатам трех контрольных анализов подтвердился COVID-19. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 152 новых случая. На этой неделе ежедневное число зараженных в регионе резко увеличилось.
В антирейтинге районов лидеров по числу инфицированных: Люберцы, Химки и Красногорск. Немало больных в Ленинском округе и Одинцове.
Почти половина всех больных - люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть молодые пациенты. В списке пациентов не только люди с регистрацией в Подмосковье, а также жители Москвы, других регионов России и зарубежных стран. Таких пациентов 274.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Московской области скончались 14 человек. Выздоровели и выписались из больниц 75 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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