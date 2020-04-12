2020-04-11T23:37:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020 выросло до 8852 человек

«Комсомолка» собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Москве на 12 апреля 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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8852 человека болеют коронавирусом в Москве на данный момент.8852 человека болеют коронавирусом в Москве на данный момент.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Москве на утро 11 апреля достигло 8852 человек. Это данные столичного оперштаба по противодействию инфекции, которые опубликованы на официальном сайте мэрии. Цифра отражает число больных с подтвержденным анализом на COVID-2019. За последние сутки число заболевших пополнили 1030 человек.

В оперштабе отметили, что большинство заболевших, это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, по состоянию на 12 апреля числятся 499 выздоровевших москвичей и 64 летальных исхода. В столице больных принимают 17 медицинских учреждений. Но госпитализация требуется не всем. 1700 человек с подтвержденным СOVID-19 проходят лечение на дому. Болезнь у них протекает в легкой форме.

С конца марта в Москве действует режим полной изоляции. Пока он установлен до 30 апреля включительно. Не исключено, что если эпидемиологическая ситуация не начнет улучшатся, меру продлят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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