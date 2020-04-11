2020-04-11T23:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска для поездки на велосипеде в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы

Рассказываем, кому нужны спецпропуска для поездки на велосипеде в период самоизоляции в Москве
Светлана ВОЛКОВА
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Спецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, электросамокате и на других транспортных средствахСпецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, электросамокате и на других транспортных средствахФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 15 апреля по Москве разрешат ездить только владельцам специальных цифровых пропусков. Указ об этом подписал сегодня, 11 апреля, мэр столицы Сергей Собянин. Новые правила утвердили из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Цифровые пропуска в виде QR-кода обязаны будут оформлять все, кто пользуется транспортом, как личным, так и общественным. Это касается даже велосипедистов.

"Спецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, электросамокате и на других транспортных средствах", - сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, тем, кто делает дополнительные остановки по пути на дачу или обратно, дополнительный пропуск не нужен.

С понедельника, 13 апреля, пропуск можно будет оформить на портале мэра Москвы mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пешеходам получать пропуска пока не нужно. При этом выходить из дома разрешается только в исключительных случаях. Напомним, до 30 апреля включительно в Москве действует режим всеобщей самоизоляции.

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Полный текст указа можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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