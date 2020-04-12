Вирусолог предупредил, что после отмены карантина может возникнуть новая эпидемия коронавируса
После того, как в разных странах отменят введенный из-за распространения коронавируса COVID-19 карантин, в мире может начаться новая пандемия этого заболевания. Так считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
«У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», - сказал специалист в интервью Наили Аскер-заде, записанном для фильма «Опасный вирус — 2», показанном на телеканале «Россия 1».
Профессор Шульц отметил, что, «к сожалению, не может дать отбой тревоги». По его прогнозам, чтобы предотвратить повторение нынешнего сценария развития событий с распространением заболевания, правительствам многих стран снова придется вводить ограничения в этом и следующем году.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся коронавирусом во всём мире превысило отметку в 1,6 миллиона человек, а жертвами COVID-19 стали уже 99690 больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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