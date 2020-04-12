2020-04-12T05:45:12+03:00
Общество

День космонавтики из-за коронавируса Россия отметит удаленно

Основные торжества, в том числе и традиционный праздничный концерт, перенесены на осень
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Скульптура Юрия Гагарина в Музее космонавтики в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСССкульптура Юрия Гагарина в Музее космонавтики в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В воскресенье, 12 апреля, исполняется ровно 59 лет со дня первого полета человека в космос, в честь которого во всем мире отмечается День Космонавтики. Однако в этом году праздник проходит в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и введенного в большинстве стран, в том числе и нашей, режима самоизоляции.

Поэтому Россия будет отмечать День Космонавтики «на удаленке», а все основные торжества, в том числе и традиционный праздничный концерт, перенесены на осень. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роскосмоса, отметив, что такое решение в госкорпорации было принято согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Между тем, агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли уточняет, что все праздничные мероприятия в честь Дня Космонавтики планируется провести 4 октября – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с экипажем МКС и поздравил членов международной космической экспедиции с наступающим праздником.

Юрий Гагарин. Первый в космосе.9 марта исполнилось бы 85 лет первому человеку в космосе - Юрию Гагарину. Но много ли вы знаете об этом герое, изменившем историю человечества? Итак, кто такой Юрий Гагарин? В курсе ли вы, что он родился в семье крестьян? А знаете, что его хотели отчислить из авиационного училища? Из-за маленького роста... Знаете, что тот же маленький рост (всего 165 см) позволил ему войти в отряд первых космонавтов? Что Гагарин не конкурировал, а дружил с Титовым? Что первым Гагарин стал благодаря своей честности? А помните ли из школьной программы, почему Юрий Алексеевич Гагарин произнёс своё знаменитое Поехали ? А что увидел Гагарин в космосе? Как приземлялся? И как переживал испытание славой после полёта? А как Гагарин умер? Биография Юрия Гагарина - точнее самое важное и интересное из неё - это вы найдёте в нашем комиксе правды . А кто для вас Юрий Гагарин? И что в его биографии для вас самое удивительное? Ждём комментариев под этим видео!

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12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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