2020-04-12T07:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом

Однако пока сдаваться президент Украины не намерен [видео]
Юлия КЕКОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с распространением коронавируса в стране, заявляя, что это не выражает его намерений сдаваться.

Обращаясь к гражданам государства, он отметил, что усталость, конечно, присутствует у всех, но бороться с болезнью нужно. Об этом глава Украины рассказала подписчикам в своем посте в Instagram.

Также по его словам, в ближайшую неделю в страну будет доставлено из Китая и Южной Кореи все самое необходимое, в частности, для врачей, которые находятся на передовой с болезнью.

- В страну уже прибыли 4 самолета, еще столько же мы ожидаем. Параллельно мы стараемся нарастить собственное производство. Так, за несколько последних дней было отгружено порядка 4 тысяч защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно, - сказал Зеленский на видео.

Лидер Украины надеется, что государство и его граждане "обязательно все преодолеют".

- Я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение в связи с коронавирусом нового типа будет состоять всего из одного предложения: "на Украине заболевших и умерших нет от covid-19", - признается Зеленский.

zelenskiy_officialzelenskiy_official
Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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