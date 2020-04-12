Коронавирус в Турции, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших превысило 50 тысяч

12 Апр 2020 2020-04-12T07:40:18+03:00

Коронавирус в Турции, последние новости на 12 апреля 2020: от инфекции скончались больше тысячи человек Фото: EAST NEWS

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Турции на 12 апреля 2020 года

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Последние новости о коронавирусе в Турции на 12 апреля 2020 года таковы: 52 167 случаев заболевания, скончался 1 101 человек, выздоровели - 2 965.

В стране уже давно введены ограничительные меры:

- выход из дома возможен только в случае крайней необходимости (поход в аптеку и в магазин, выгул собак)

- детям и подросткам до 20 лет, а также людям старше 65 лет выход из дома запрещен

- закрыты все рестораны, бары, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты, ночные клубы

- временно остановлено международное авиасообщение

- закрыт въезд и выезд в 30 крупных городах

Соблюдение карантина в Турции отслеживают через смартфон. Если зараженный коронавирусом местный житель выйдет из дома, на его телефон поступит смс и звонок с предупреждением. Если же он не обратит внимание на это, вся информация поступит в правоохранительные органы, и к человеку применят необходимые меры.

Кроме того, вечером 10 апреля 2020 года в некоторых провинциях введен комендантский час на выходные.

На текущий момент в стране нет дефицита средств защиты и медоборудования, пока больницы и госпитали справляются с потоком пациентов. Заметим, что медицинские маски жителям Турции решено выдавать бесплатно, продавать их запретили.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 12 апреля 2020 года, накануне стало известно о том, что за сутки в стране установлен антирекорд - за 48 часов выявлено более 5 тысяч новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU