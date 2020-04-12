В День космонавтики россиян поздравили с борта МКС

12 Апр 2020 2020-04-12T08:12:35+03:00

Члены экипажа напомнили о важности этого праздника, приуроченного к первому полету человека в космос [видео]

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Российские космонавты экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтикис борта Международной космической станции (МКС). В этом году его отмечают в 59 раз. Видеообращение опубликовано на сайте «Роскосмоса».

Члены экипажа напомнили гражданам РФ о значимости этого праздника, приуроченного к первому полету человека в космос: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космические просторы.

Ранее сайт kp.ru писал, что День космонавтики из-за коронавируса Россия отметит удаленно. Все основные торжества, в частности и традиционные праздничные концертные мероприятия, перенесены на осень текущего года.

Новость дополняется.

С Днём космонавтики!.Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравляют землян с Днём космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU