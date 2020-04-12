2020-04-12T08:19:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 12 апреля 2020: уже больше 150 тысяч случаев заражения

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Италии на 12 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 12 апреля 2020: нагрузка на больницы потихоньку начала снижатьсяКоронавирус в Италии, последние новости на 12 апреля 2020: нагрузка на больницы потихоньку начала снижатьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Италия занимает третье место в мире по распространению коронавируса. На первом месте находится США, где заболевших более 529 тысяч. На втором - Испания, где число зараженных достигло 163 тысяч.

Последние новости о коронавирусе в Италии на 12 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло 152 271, от инфекции скончались 19 468 человек, выздоровели - 32 534 человека.

В стране до 31 июля действует режим ЧС - закрыты все бары, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, музеи, кинотеатры. Местным жителям разрешено покидать дома только в случае необходимости. Кроме того, в стране было принято решение усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции - сейчас следят и за автомобильными дорогами. Если раньше итальянцы могли выехать в загородные дома, то теперь это запрещено. За нарушение ограничительных мер - штраф от 400 до 3000 евро. На текущий момент в Италии дефицит средств защиты и медицинского оборудования, ИВЛ научились делать даже из масок для плавания. Некоторые крупные предприятия в своих цехах начали изготавливать антисептики и медицинские маски.

Кроме того, число зараженных медиков в стране превысило 10 тысяч, 100 уже скончались. На выручку пришли специалисты из других стран, которые сейчас спасают жизни в больницах вместе с итальянскими коллегами.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 12 апреля 2020 года, накануне в стране был зафиксирован антирекорд - число новых случаев заражения достигло почти двух тысяч. Но есть и хорошие новости - нагрузка на больницы снижается, число пациентов в палатах интенсивной терапии сокращается. Многие заболевшие лечатся дома.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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