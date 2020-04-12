Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: на лечении состоят 503 человека

12 Апр 2020 2020-04-12T08:28:40+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, рассказал, сколько человек проходят лечение в медучреждении.

По его словам, всего там находится 503 человека. Из них 487 лечатся от пневмонии, еще 286 - от covid-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии состоят 52 человека, из которых 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- За минувшие сутки в больницу поступили 49 пациентов, выписано 5 человек, - отметил главврач, работающий по "удаленке".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU