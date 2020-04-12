2020-04-12T08:45:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 12 апреля 2020: число умерших превысило 20 тысяч

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 12 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 12 апреля 2020: в стране уже 529 951 случай заболеванияКоронавирус в США, последние новости на 12 апреля 2020: в стране уже 529 951 случай заболеванияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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США занимает первое место в мире по распространению коронавируса. Последние новости на 12 апреля таковы: 529 951 случай заболевания, скончались от инфекции 20 608 человек, выздоровели - 32 091 человек.

Как и в других странах, в США введены ограничительные меры: закрыты все заведения общепита, фитнес-клубы, кинотеатры и другие места массового скопления людей. Американцы обязаны соблюдать социальную дистанцию, а выходить из дома можно только для того, чтобы погулять с собакой, зайти в аптеку или в магазин.

На текущий момент в стране дефицит средств защиты и медицинского оборудования. Даже фабрики по производству алкоголя начали производство антисептика. Его будут разливать в большие бутылки, потому что объем 0,75 литра удобен для тех, кому антисептик нужен постоянно - курьеров, медиков, полицейских. Также штаты заказали более 100 тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только в июне.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Нью-Йорке, где переполнены все медицинские учреждения, пациентов размещают в полевых и плавучих госпиталях, в кафедральном соборе. В городе от инфекции скончались 6 367 человек.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 12 апреля 2020 года, накануне президент Дональд Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах страны.

Режим ЧС ввели и в Вайоминге. Это последний штат, где положение еще не действовало. Таким образом, впервые в истории США режим ЧС объявили на всей территории. Это позволит властям штатов получить средства на борьбу с инфекцией от федеральных властей и привлечь бойцов Национальной гвардии.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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