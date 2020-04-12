«Потанцуем дома»: премьер-министр Японии показал, чем занимается на самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T09:54:18+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, чем занимается на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Политический деятель государства записал короткий видеоролик, который был опубликован на его странице в Twitter, где он гладит свою собаку, и пьет, вероятно, чай.

Также он призвали жителей Токио и еще семи префектур страны, где был введен режим чрезвычайной ситуации, оставаться дома на самоизоляции.

- С друзьями не встретиться, не пойти с ними выпить. Но благодаря таким действиям мы можем спасти множество жизней, - написал в посте премьер.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772576" frameborder="0"></iframe> Синдзо Абэ под песню «Потанцуем дома» показал, чем занимается в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU