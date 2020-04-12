2020-04-12T09:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Потанцуем дома»: премьер-министр Японии показал, чем занимается на самоизоляции

Японский политик призывает соблюдать режим самоизоляции [видео]
Юлия КЕКОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, чем занимается на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Политический деятель государства записал короткий видеоролик, который был опубликован на его странице в Twitter, где он гладит свою собаку, и пьет, вероятно, чай.

Также он призвали жителей Токио и еще семи префектур страны, где был введен режим чрезвычайной ситуации, оставаться дома на самоизоляции.

- С друзьями не встретиться, не пойти с ними выпить. Но благодаря таким действиям мы можем спасти множество жизней, - написал в посте премьер.

Новость дополняется.

Синдзо Абэ под песню «Потанцуем дома» показал, чем занимается в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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