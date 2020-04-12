«Потанцуем дома»: премьер-министр Японии показал, чем занимается на самоизоляции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, чем занимается на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Политический деятель государства записал короткий видеоролик, который был опубликован на его странице в Twitter, где он гладит свою собаку, и пьет, вероятно, чай.
Также он призвали жителей Токио и еще семи префектур страны, где был введен режим чрезвычайной ситуации, оставаться дома на самоизоляции.
- С друзьями не встретиться, не пойти с ними выпить. Но благодаря таким действиям мы можем спасти множество жизней, - написал в посте премьер.
Новость дополняется.
Синдзо Абэ под песню «Потанцуем дома» показал, чем занимается в самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU