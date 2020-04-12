2020-04-12T11:12:34+03:00
Звезды

Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после инсульта

Врачи оценивают состояние здоровья Татьяны Булановой как удовлетворительно
Юлия КЕКОВА
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Татьяна БулановаТатьяна БулановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После подозрений на инсульт состояние здоровья Татьяны Булановой стабилизировалось - врачи спасли артистку.

Как сообщил kp.ru директор певицы Константин Сергеев, сейчас она находится на лечении в лучшем кардиологическом центре в родном городе Санкт-Петербурге.

Также он отметил, что после госпитализации Булановой появилось много слухов и преувеличений о тяжелом состоянии артистки и даже угрозе ее жизни.

- Мы с Татьяной сегодня на связи с раннего утра, общаемся, переписываемся. С ней все хорошо. Поводов для беспокойства нет, ее наблюдают под наблюдением врачей, - рассказал kp.ru Сергеев.

Ранее Татьяна Буланова была экстренно доставлена в национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. Помощь была оказана своевременно, поэтому теперь состояние здоровья Булановой вполне удовлетворительное.

Как правило весной проблемы с давлением беспокоят многих, но при подозрении на инсульт самое важное - именно оперативная госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после инсульта
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