Состояние здоровья Татьяны Булановой: певицу спасли после инсульта

12 Апр 2020 2020-04-12T11:12:34+03:00

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После подозрений на инсульт состояние здоровья Татьяны Булановой стабилизировалось - врачи спасли артистку.

Как сообщил kp.ru директор певицы Константин Сергеев, сейчас она находится на лечении в лучшем кардиологическом центре в родном городе Санкт-Петербурге.

Также он отметил, что после госпитализации Булановой появилось много слухов и преувеличений о тяжелом состоянии артистки и даже угрозе ее жизни.

- Мы с Татьяной сегодня на связи с раннего утра, общаемся, переписываемся. С ней все хорошо. Поводов для беспокойства нет, ее наблюдают под наблюдением врачей, - рассказал kp.ru Сергеев.

Ранее Татьяна Буланова была экстренно доставлена в национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. Помощь была оказана своевременно, поэтому теперь состояние здоровья Булановой вполне удовлетворительное.

Как правило весной проблемы с давлением беспокоят многих, но при подозрении на инсульт самое важное - именно оперативная госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU