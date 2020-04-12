Патриарх Кирилл призвал верующих смотреть богослужения по телевизору

12 Апр 2020 2020-04-12T12:58:02+03:00

Глава РПЦ призывает граждан оставаться дома в связи с пандемией

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору.

Такое заявление глава Русской Православной церкви сделал на основе введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарных предписаний правительства.

Отмечается, что священники продолжат совершать богослужения, согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU