Православные верующие встречают Вербное воскресенье
12 апреля православные христиане встречают Вербное воскресенье. Каждый год этот праздник выпадает на разные числа, в этом году дата совпала с еще одним значимым для России событием - Днем космонавтики.
Вербное воскресенье верующие встречают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. Кстати, в этом году его можно соблюдать не так строго.
Христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который по традиции предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Вербное воскресенье: история и смысл праздника.Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году Вербное воскресенье отмечается 21 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU