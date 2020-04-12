2020-04-12T08:16:39+03:00
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Православные верующие встречают Вербное воскресенье

Праздник верующих отмечается за неделю до Пасхи
Юлия КЕКОВА
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У православных 12 апреля - Вербное воскресенье.У православных 12 апреля - Вербное воскресенье.Фото: Евгения ГУСЕВА
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12 апреля православные христиане встречают Вербное воскресенье. Каждый год этот праздник выпадает на разные числа, в этом году дата совпала с еще одним значимым для России событием - Днем космонавтики.

Вербное воскресенье верующие встречают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. Кстати, в этом году его можно соблюдать не так строго.

Христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который по традиции предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Новость дополняется.

Вербное воскресенье: история и смысл праздника.Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году Вербное воскресенье отмечается 21 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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