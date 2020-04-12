2020-04-12T15:25:35+03:00
Общество

Стало известно, как оплачивают добровольцам участие в испытания вакцины от коронавируса

Отобраны 60 добровольцев, среди них есть изобретатели вакцины из "Вектора"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В июне стартуют первые испытания российской вакцины от коронавируса на людях - уже отобраны 60 добровольцев. Как и при проведении других исследований, участники проекта получат гонорар. Комсомольская правда-Новосибирск выяснила, что стать добровольцем мог не каждый. Для проверки препарата человек должен быть здоров. На месте у группы желающих берут анализы на ВИЧ, гепатит, кровь на биохимию - если здоровье крепкое, то включат в список испытуемых.

Точной суммы гонараров в "Векторе" не называют. Но традиционно эту сумма приближена к средней зарплате в регионе. Четыре года назад добровольцам в новосибирском институте 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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