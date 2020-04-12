Стало известно, как оплачивают добровольцам участие в испытания вакцины от коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T15:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне стартуют первые испытания российской вакцины от коронавируса на людях - уже отобраны 60 добровольцев. Как и при проведении других исследований, участники проекта получат гонорар. Комсомольская правда-Новосибирск выяснила, что стать добровольцем мог не каждый. Для проверки препарата человек должен быть здоров. На месте у группы желающих берут анализы на ВИЧ, гепатит, кровь на биохимию - если здоровье крепкое, то включат в список испытуемых.

Точной суммы гонараров в "Векторе" не называют. Но традиционно эту сумма приближена к средней зарплате в регионе. Четыре года назад добровольцам в новосибирском институте 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU