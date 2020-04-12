Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T15:34:55+03:00

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства страны. В марте у политика обнаружили коронавирус, но тогда его состояние здоровья не вызывало у врачей опасений. Джонсону разрешили лечиться дома. Однако, вскоре его самочувствие начало ухудшаться, и в апреле он попал в реанимацию. Он получал кислородное лечение. Несколько дней назад пресс-секретарь британского премьера сообщил - Джонсон начал постепенно восстанавливаться.

После выписки политик находится в своей загородной резиденции, а не на Даунинг-стрит, где провел две недели на карантине. Сроки его возвращения к работе пока не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU