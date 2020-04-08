Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в стабильном состоянии и в хорошем настроении, рассказал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.
Напомним, 27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона выявили коронавирус. Он также отметил, что проходит лечение и находится в самоизоляции.
Сайт kp.ru сообщал, что 2 апреля Борис Джонсон нарушил карантин, чтобы присоединиться к национальной акции в поддержку врачей, которые борются за жизнь пациентов с коронавирусом.
4 апреля заболевание также нашли у его беременной девушки Кэрри Саймондс.
Затем, 6 апреля, стало известно, что Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии из-за осложнений на фоне коронавируса.
После этого премьер-министр распорядился о назначении временно исполняющим обязанности главы правительства Великобритании министра иностранных дел Доминика Рааба.
ИСТОЧНИК KP.RU