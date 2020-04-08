Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T10:13:13+03:00

Премьер-министр Великобритании Джонсон находится в стабильном состоянии и в хорошем настроении Фото: REUTERS

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в стабильном состоянии и в хорошем настроении, рассказал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Напомним, 27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона выявили коронавирус. Он также отметил, что проходит лечение и находится в самоизоляции.

Сайт kp.ru сообщал, что 2 апреля Борис Джонсон нарушил карантин, чтобы присоединиться к национальной акции в поддержку врачей, которые борются за жизнь пациентов с коронавирусом.

4 апреля заболевание также нашли у его беременной девушки Кэрри Саймондс.

Затем, 6 апреля, стало известно, что Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии из-за осложнений на фоне коронавируса.

После этого премьер-министр распорядился о назначении временно исполняющим обязанности главы правительства Великобритании министра иностранных дел Доминика Рааба.

ИСТОЧНИК KP.RU