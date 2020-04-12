2020-04-12T16:20:25+03:00
Звезды

Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации

Сын народной артистки на телефонной связи с главврачом клиники. Что известно про состояние здоровья Надежды Бабкиной
Ирина ВИКТОРОВА
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70-летняя Надежда Бабкина двенадцатый день в больнице.70-летняя Надежда Бабкина двенадцатый день в больнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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70-летняя Надежда Бабкина двенадцатый день в больнице. После госпитализации Надежда Георгиевна проходила лечение в индивидуальной палате, отвечала на звонки близких, читала книги. У артистки была диагностирована двусторонняя пневмония, и, спустя некоторое время после госпитализации, состояние Бабкиной ухудшилось. Поэтому врачи приняли решение ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому.

Теледоктор Елена Малышева после этого сообщила, что ситуация у Надежды Бабкиной серьезная, но стабильная. Прогнозы врачей начинают понемногу исполняться: есть первые оптимистичные новости – артистку вывели из медикаментозной комы.

Как сообщала kp.ru подруга Бабкиной диетолог Маргарита Королева: «Она все еще находится в реанимации». Но близкие вздохнули с облегчением, последние дни сын и невестка Бабкиной проводили бессонные ночи в переживаниях за здоровье главы своей семьи. Теперь стало поспокойнее: к больным с вирусной пневмонией не пускают посетителей, тем более в реанимацию. Поэтому сын Надежды Георгиевны постоянно на телефонной связи с докторами клиники, где спасают его маму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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