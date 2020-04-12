Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
70-летняя Надежда Бабкина двенадцатый день в больнице. После госпитализации Надежда Георгиевна проходила лечение в индивидуальной палате, отвечала на звонки близких, читала книги. У артистки была диагностирована двусторонняя пневмония, и, спустя некоторое время после госпитализации, состояние Бабкиной ухудшилось. Поэтому врачи приняли решение ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому.
Теледоктор Елена Малышева после этого сообщила, что ситуация у Надежды Бабкиной серьезная, но стабильная. Прогнозы врачей начинают понемногу исполняться: есть первые оптимистичные новости – артистку вывели из медикаментозной комы.
Как сообщала kp.ru подруга Бабкиной диетолог Маргарита Королева: «Она все еще находится в реанимации». Но близкие вздохнули с облегчением, последние дни сын и невестка Бабкиной проводили бессонные ночи в переживаниях за здоровье главы своей семьи. Теперь стало поспокойнее: к больным с вирусной пневмонией не пускают посетителей, тем более в реанимацию. Поэтому сын Надежды Георгиевны постоянно на телефонной связи с докторами клиники, где спасают его маму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Совсем слабенькая, но в сознании": Надежда Бабкина вышла из комы
Подруга артистки, звездный диетолог Маргарита Королева рассказала kp.ru о ее самочувствии (подробности)
После медикаментозной комы Надежда Бабкина не может говорить
Певица провела без сознания, как минимум, четверо суток (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU