2020-04-10T13:26:55+03:00
Звезды

Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной

На 10-й день пребывания в больнице Народная артистка все еще не вышла из комы
Елена ПЕТРОВА
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Народную артистку спасают от пневмонии в частном медицинском центреНародную артистку спасают от пневмонии в частном медицинском центреФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Десять дней, как Надежда Бабкина находится в частной клинике, новости о ее состоянии поступают очень дозировано. Как сообщали СМИ со ссылкой на пресс-атташе певицы, она лежит не в обычной палате, а на изолированной территории, куда родных не пускают. Даже медики в закрытый инфекционный бокс заходят в специальном облачении, «похожем на скафандр».

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, по состоянию на утро 10 апреля она все еще погружена в медикаментозную кому и по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пошли на это, чтобы поддержать ритм дыхания 70-летней пациентки.

Между тем, пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор прояснил kp.ru ситуацию с тем самым закрытым инфекционным боксом:

- К сожалению, мои слова расшифровали абсолютно не верно. Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, - попросил Велор.

- Значит, вам наконец сообщили результаты теста? Надежда Бабкина находится в сознании или все еще в коме?

- Извините, но других комментариев от меня пока не будет.

Тем временем, по информации kp.ru, Народную артистку спасают от пневмонии в частном медицинском центре, который временно перепрофилирован в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Пациентов с другими заболеваниями там пока не принимают.

Как сообщили источники kp.ru, госпитализация Бабкиной была платной – певица самостоятельно приехала в больницу (если на «скорой» - тогда пациентов лечат по ОМС). Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится Надежда Георгиевна, обходится семье в 25 тысяч рублей в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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