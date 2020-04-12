Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T17:40:44+03:00

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В Москве из-за коронавируса изменили порядок оказания медпомощи беременным.

По данным на 12 апреля в столице уже больше 10 тысяч инфицированных, а поскольку беременные женщины - в группе риска, их просят в обязательном порядке соблюдать режим изоляции, в частности, отказаться от необязательных походов в больницу. Так, в Департаменте здравоохранения столицы просят беременных передавать анализы в поликлиники через родственников, а обсуждать результаты исследований со своим лечащим врачом по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU