В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине

12 Апр 2020 2020-04-12T18:43:33+03:00

Такую картинку в МИД России опубликовали на своей странице в фейсбуке Фото: facebook.com

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В МИД России осудили Госдепартамент США за их поздравление американцев с Международным днем полета человека в космос. В России этот праздник который отмечают 12 апреля, называется иначе - День космонавтики. Но вне зависимости от названия, день посвящен подвигу одного человека. Вот только в США его имя в поздравительном сообщении даже упоминать не стали.

- Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды,-сказано в сообщении МИД России в фейсбуке.

В День космонавтики россиян поздравили космонавты, члены экипажа МКС. Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер напомнили, что полет первого человека в космос был прорыв, который стараниями инженеров, ученых страна смогла совершить в короткие сроки.

С Днём космонавтики!.Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравляют землян с Днём космонавтики.

ИСТОЧНИК KP.RU