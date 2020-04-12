В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
В министерстве энергетики предложили на полгода ввести запрет на импорт дешевого бензина. Глава ведомства Александр Новак сказал, что это может быть одним из пунктов антикризисных мер. Цены на нефть упали в связи с пандемией коронавируса и отменой сделки ОПЕК.
- Это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов,- привел пример глава ведомства в эфире программы "Воскресный вечер".
Таким образом власти предлагают поддержать нефтеперерабатывающую отрасль, чтобы компании не просто смогли удержаться на плаву в непростых условиях, но и сохранить рабочие места и избежать массовых сокращений.
ИСТОЧНИК KP.RU