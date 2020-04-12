2020-04-12T22:15:51+03:00
В мире

Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов

Британский премьер записал первое видеообращение после выписки из больницы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Борис Джонсон пока не торопится выходить на работуБорис Джонсон пока не торопится выходить на работуФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал первое видеообращение после лечения от коронавируса. Его выписали 12 апреля. До этого была реанимация и кислородное лечение. В больницу он попал после двух недель домашнего карантина. На Даунинг-Стрит он находится даже больше, чем 14 дней. Несколько раз оттуда записывал обращения к гражданам и участвовал в национальной акции по поддержке врачей, для чего даже нарушил режим и вышел на порог дома, чтобы поаплодировать медикам.

- Трудно найти слова, чтобы выразить мой долг перед врачами за спасение моей жизни,- подписал видеоролик, размещенный в твиттер Джонсон. - Вместе мы преодолеем эту проблему, поскольку мы преодолели так много проблем в прошлом.

Особые слова благодарности он посвяти двум медсестрам, которые дежурили у его кровати 48 часов, не покидая "пост". Британский премьер признал, что исход в его случае мог быть любой, и только благодаря усилиям врачей и медсестер, которые заботились, чтобы он получал кислород, он благополучно покинул больницу.

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Борис Джонсон записал обращение после выписки из больницы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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