После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с Президентом США и Королем Саудовской Аравии

12 Апр 2020 2020-04-12T22:11:00+03:00

Президент Владимир Путин также поздравил Трампа и американцев с Пасхой Фото: REUTERS

В Кремле подтвердили - соглашение вступает в силу

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Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Основной темой разговора стала сделка ОПЕК, которую заключили 12 апреля.

Представителям нефтедобывающих стран удалось достичь соглашения после нескольких неудачных переговоров. Напомним, сделку расторгли в марте 2020 года. Потребность в дополнительном сокращении добычи нефти возникла на фоне пандемии коронавиурса, снизился спрос на сырье, поскольку целая группа стран отменила авиасообщения. Чтобы стабилизировать цены, решено ввести новое сокращение. В апреле переговоры продолжились.

Изначальное предложение, сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, сократили до 9,7 из-за позиции Мексики.

- Лидерами была поддержана достигнутая в рамках «ОПЕК-плюс» договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков,- сказано в сообщении на сайте Кремля. - Эта договоренность вступает в силу.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с Пасхой, которую 12 апреля отмечают в США.

ИСТОЧНИК KP.RU