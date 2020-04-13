Цена нефти Brent после сделки ОПЕК+ подросла на 2,45% – до $32,25
Мировые цены на нефть в первые часы понедельника, 13 апреля, сдержанно реагирует на соглашение стран ОПЕК+ по снижению добычи сырья. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 01:03 по московскому времени, подросла на 2,45% – до 32,25 доллара за баррель.
Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась всего на 0,22%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 22,81 доллара, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре дня переговоров стран ОПЕК+ все же увенчались успехом: почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу. Кто-то из-за рыночных реалий, потому что «черное золото» стало невыгодно добывать, а кто-то – в соответствиями условиями сделки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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