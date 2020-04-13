2020-04-13T04:09:38+03:00
Экономика

Мадуро надеется на скорое восстановление стабильности нефтяного рынка после сделки ОПЕК+

По мнению президента Венесуэлы, цены на нефть начнут нормализироваться уже «с завтрашнего дня»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)Фото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что достигнутое нефтедобывающими странами соглашение по сокращению добычи «черного золота» позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены. Об этом он заявил во время выступления в воскресенье, 12 апреля, в эфире государственного телеканала Venezolana de Television

«С завтрашнего дня, а в Азии это уже сегодня, цены на нефть начнут стабилизироваться, нефтяной рынок стабилизируется, и это будет базой для восстановления экономики после пандемии», - считает венесуэльский лидер.

Мадуро также достигнутые на встрече стран ОПЕК+ договоренности «историческими», заявил, что «пандемия творит чудеса», и отметил, что сделку поддержали страны «Большой двадцатки» – в частности, США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре дня переговоров стран ОПЕК+ все же увенчались успехом: почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу. Кто-то из-за рыночных реалий, потому что «черное золото» стало невыгодно добывать, а кто-то – в соответствиями условиями сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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