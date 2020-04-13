Мадуро надеется на скорое восстановление стабильности нефтяного рынка после сделки ОПЕК+
Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что достигнутое нефтедобывающими странами соглашение по сокращению добычи «черного золота» позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены. Об этом он заявил во время выступления в воскресенье, 12 апреля, в эфире государственного телеканала Venezolana de Television
«С завтрашнего дня, а в Азии это уже сегодня, цены на нефть начнут стабилизироваться, нефтяной рынок стабилизируется, и это будет базой для восстановления экономики после пандемии», - считает венесуэльский лидер.
Мадуро также достигнутые на встрече стран ОПЕК+ договоренности «историческими», заявил, что «пандемия творит чудеса», и отметил, что сделку поддержали страны «Большой двадцатки» – в частности, США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре дня переговоров стран ОПЕК+ все же увенчались успехом: почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу. Кто-то из-за рыночных реалий, потому что «черное золото» стало невыгодно добывать, а кто-то – в соответствиями условиями сделки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»