Японские врачи назвали препарат, способный блокировать размножение коронавируса
Японские эксперты после многих медицинских исследований выяснили, какой препарат способен эффективно бороться с коронавирусом COVID-19 и блокировать его размножение в организме. Специалисты пришли к выводу, что таким средством является «Нелфинавир», который в сочетании с другими антиретровирусным препаратами используют при лечении больных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Результаты проведенного в Японии исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Отмечается, что ученые страны Восходящего Солнца проанализировали влияние девяти подобных препаратов на частицы коронавируса SARS-CoV-2 и теперь считают, что применение «Нелфинавира» действительно снижает репликационную активность возбудителя COVID-19.
При этом японские эксперты подчеркивают, проверенного лекарства против коронавирусной инфекции в мире пока не изобрели, поэтому нужно тестировать уже существующие эффективные противовирусные препараты.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский врач рассказал о препарате, который может помочь облегчить симптомы болезни: по его словам, благодаря этому лекарству люди быстрее выздоравливают и легче переносят заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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