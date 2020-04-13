Японские врачи назвали препарат, способный блокировать размножение коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T03:27:52+03:00

Исследования специалистов показали, что это «Нелфинавир», который используют при лечении ВИЧ

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Японские эксперты после многих медицинских исследований выяснили, какой препарат способен эффективно бороться с коронавирусом COVID-19 и блокировать его размножение в организме. Специалисты пришли к выводу, что таким средством является «Нелфинавир», который в сочетании с другими антиретровирусным препаратами используют при лечении больных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Результаты проведенного в Японии исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Отмечается, что ученые страны Восходящего Солнца проанализировали влияние девяти подобных препаратов на частицы коронавируса SARS-CoV-2 и теперь считают, что применение «Нелфинавира» действительно снижает репликационную активность возбудителя COVID-19.

При этом японские эксперты подчеркивают, проверенного лекарства против коронавирусной инфекции в мире пока не изобрели, поэтому нужно тестировать уже существующие эффективные противовирусные препараты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский врач рассказал о препарате, который может помочь облегчить симптомы болезни: по его словам, благодаря этому лекарству люди быстрее выздоравливают и легче переносят заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU