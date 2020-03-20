Врач назвал эффективное лекарство от коронавируса: люди быстрее выздоравливают и легче переносят болезнь

Семейный врач, медицинский директор Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Евгений Аветисов рассказал о ситуации с коронавирусом COVID-19 и препарате, который может помочь облегчить симптомы болезни. Его видеообращение опубликовано на Youtube-канале Emc Mos.

Как отметил доктор, на настоящий момент нет никаких препаратов, доказано снижающих вероятность заражения. Но хорошие новости на поле битвы с болезнью все же имеются.

«Сейчас появился препарат фавипиравир, который разработан китайцами. Насколько я знаю, начинается производство этого препарата под торговым названием «Авиган» в Японии. Он уже испытан и доказал свою эффективность в уменьшении сроков болезни, снижении проявления симптомов. Люди, принимающие этот препарат, легче и быстрее выздоравливают», - обнадежил Евгений Аветисов.

Медицинский директор Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Евгений Аветисов.Фото: Кадр видео

Он пояснил, что это «специфические противовирусные препараты, которые блокируют размножение вируса».

«Эти препараты уже прошли регистрацию и, наверное, уже в ближайшее время они будут доступны для применения, в том числе и в России», - предположил медицинский директор ЕМС.

И еще немного позитива:

«На настоящий момент, в китайской провинции Хубэй, где вся эта история и началась, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. В Китае эпидемия идет на спад, предприятия работают, страна возвращается к нормальной жизни», - напомнил врач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

Доктор рассказал, что в его клинике, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на ситуацию распространения новой инфекции, создали специальный штаб, «который отслеживает все, что связано с коронавирусом.

Он напомнил, что без симптомов или с очень легкими проявлениями, по статистике, коронавирус переносят порядка 85% зараженных. И это при том, что нигде в мире не проводится тотальное тестирование всего населения, поэтому вполне вероятно, что без симптомов вообще эту инфекцию перенесли значительно больше людей, чем принято считать.

«Но тем не менее: лишь у 15% инфицированных есть проявления болезни средне тяжелые или более тяжелые, а 5%, к сожалению, должны проходить лечение в отделении интенсивной терапии. По данным на вчера-позавчера, смертность была на уровне 2,3% - это – статистические данные, которые подтверждают американские и израильские коллеги», - сказал Аветисов, отметив, что Израиль очень серьезно отнесся к этой проблеме: страна практически полностью закрыта на карантин.

Напомним, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Оттуда COVID-19 распространился сначала по Китаю, а затем и по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация сейчас в странах Европы, где счет умерших идет на сотни и тысячи. В России пока зарегистрировано всего 199 случаев заражения и ни одного летального.