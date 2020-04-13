ВОЗ рассказала, когда маски становятся опасны
Одна медицинская маска не эффективна для защиты от коронавируса COVID-19, поэтому ее использование при игнорировании других мер профилактики повышает риск заражения. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», - сообщила представитель ВОЗ.
По ее словам, сама по себе медицинская маска не вредна, но «вред в том, что люди могут поменять свое поведение». Она предупредила, что медицинская маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования ее нужно выбросить, поскольку можно самому стать источником инфекции.
Эксперт также отметила, что маска необходима в толпе, тем не менее «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска» и добавила, что необходимо обеспечить масками всех врачей.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как сделать медицинскую маску своими руками.
Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU