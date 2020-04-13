ВОЗ рассказала, когда маски становятся опасны

13 Апр 2020 2020-04-13T08:42:20+03:00

Представитель организации сообщила, что медицинская маска не может защитить от коронавируса

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Одна медицинская маска не эффективна для защиты от коронавируса COVID-19, поэтому ее использование при игнорировании других мер профилактики повышает риск заражения. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», - сообщила представитель ВОЗ.

По ее словам, сама по себе медицинская маска не вредна, но «вред в том, что люди могут поменять свое поведение». Она предупредила, что медицинская маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования ее нужно выбросить, поскольку можно самому стать источником инфекции.

Эксперт также отметила, что маска необходима в толпе, тем не менее «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска» и добавила, что необходимо обеспечить масками всех врачей.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как сделать медицинскую маску своими руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772329" frameborder="0"></iframe> Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU