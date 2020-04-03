Что делать, если нет маски: полезные советы врачей

Во всех странах, где раскручивается пандемия коронавируса, отмечают нехватку медицинских масок. Они тут же пропадают из аптек. И народ начинает выкручиваться, кто как может: заказывает респираторы и маски в строительных магазинах (в обычных условиях их используют для защиты органов дыхания от пыли и паров краски). Делают из подручных материалов. Например, складывая одноразовые нетканые салфетки из рулона определенным образом. В Китае в разгар эпидемии в ход шли даже 5-литровые пластиковые бутыли для воды: им обрезали горлышко и надевали на голову как шлем скафандра. Что ж, перед угрозой смертельно опасной инфекции смеется тот, кто смеется последний.

Среди врачей до сих пор нет однозначного мнения, способна ли обычная одноразовая маска защитить здоровых людей от вируса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить ее только больным пациентам и тем, кто за ними ухаживает.

Однако в Израиле, например, врачи наконец определились: всем будет спокойнее, если маску станут носить все. Как ни крути, но на какой-то процент маска риск заражения снижает. А если все вокруг станут носить маски, вирусов в воздухе окажется значительно меньше – а значит, еще сильнее снизится риск инфицирования.

Но что же делать, если масок в аптеках давно нет? Врачи дают такой полезный совет: сшейте многоразовую маску своими руками! Это совсем не сложно, с задачей справится даже ребенок. Израильские медики даже выпустили рекомендации, как населению можно изготовить маски, защищающие от коронавируса.

Что для этого нужно? Небольшой кусок достаточно плотной желательно хлопчато-бумажной ткани. Подойдет даже наволочка или простыня – но лучше не застиранная, мягкая, а из недавно купленных. Выбирайте те, что поплотнее – сатин, перкаль. Если ткань плотная, не рыхлая – достаточно будет два слоя, если сомневаетесь – сделайте трехслойную маску. Вырежьте прямоугольники подходящего размера. У стандартной медицинской маски ширина 18 см, высота 10 см – ориентируйтесь на него и не забывайте сделать припуск на обработку швов – по 0,5 см с каждой стороны.

Если ваш швейный опыт позволяет – заложите складки в середине короткой стороны для удобства облегания. Если нет – ничего страшного. Подверните края маски внутрь, можно прогладить утюгом, чтобы случайно не разворачивались, и обшейте по краю самым простейшим швом. Прямо вручную, если нет машинки. В центре верхней части можно прошить небольшую кулиску, куда вставить проволочку, например, из разогнутой канцелярской скрепки – это для фиксации на носу. Но и без кулиски можно обойтись. Обшив маску, пришейте к краям завязки или резинки – для фиксации за ушами или на затылке.

Маска готова!

Не забывайте о правилах ее использования!

- У каждого в семье должны быть свои индивидуальные маски, как и зубные щетки.

- Даже многоразовые маски используются один раз не дольше двух-трех часов (до увлажнения) и повторно применяются только после обеззараживания – значит, у каждого должно быть сразу несколько масок, чтобы вовремя их менять.

- Снимать маску необходимо крайне аккуратно, считая внешнюю сторону потенциально зараженной и стараясь ее не касаться.

- Снятые маски стираются в мыльной воде при температуре не менее 70 градусов.

- После стирки желательно высушить маску в сушильной машине. Если ее нет – обработайте маски утюгом на самом горячем режиме. Сначала с паром. Затем отключив функцию подачи пара: маска должна остаться абсолютно сухой.

- Подготовленные к использованию маски должны храниться в чистом пакете.

- Использованные в течение дня маски можно собирать для стирки в тщательно завязанный пакет. А лучше каждую упаковывать в свой индивидуальный. И извлекать их только у стиральной машинки.

- Одноразовые медицинские маски из нетканого материала стирать и обрабатывать паром для повторного ношения нельзя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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