Названы регионы, где совершено больше всего преступлений с начала года

13 Апр 2020 2020-04-13T08:35:44+03:00

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В МВД назвали регионы-лидеры по числе зарегистрированных преступлений за январь и февраль 2020 года. Всего за два месяца в стране было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Этот показатель на 4,1% больше, чем за этот же период годом ранее, cообщает RT.

Регионы-лидеры по числу преступлений:

Москва - 23,9 тысяч,

Московская область — 12,1 тыс.

Краснодарский край - 12 тыс.,

Челябинская область - 10,2 тыс.,

Ростовская область - 9,6 тыс.

Регионы с наименьшим количеством преступлений:

Ненецком автономном округе – 124,

Чукотка - 126,

Ингушетия -322,

Магаданская область – 472,

Республике Калмыкия - 508.

Ранее аналитики посчитали, в каких регионах много жителей с высокими зарплатами. Под высокими понимали доход от 100 тысяч рублей в месяц. Исследование показало, что «индекс Джини», то есть разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей, в России равен 0,4. Чем выше эта цифра, тем очевиднее дистанция от одного полюса до другого. Для сравнения, в странах Европы этот показатель не превышает 0,35, а в США составляет 0,45.

ИСТОЧНИК KP.RU