Названы регионы, где совершено больше всего преступлений с начала года
В МВД назвали регионы-лидеры по числе зарегистрированных преступлений за январь и февраль 2020 года. Всего за два месяца в стране было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Этот показатель на 4,1% больше, чем за этот же период годом ранее, cообщает RT.
Регионы-лидеры по числу преступлений:
Москва - 23,9 тысяч,
Московская область — 12,1 тыс.
Краснодарский край - 12 тыс.,
Челябинская область - 10,2 тыс.,
Ростовская область - 9,6 тыс.
Регионы с наименьшим количеством преступлений:
Ненецком автономном округе – 124,
Чукотка - 126,
Ингушетия -322,
Магаданская область – 472,
Республике Калмыкия - 508.
Ранее аналитики посчитали, в каких регионах много жителей с высокими зарплатами. Под высокими понимали доход от 100 тысяч рублей в месяц. Исследование показало, что «индекс Джини», то есть разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей, в России равен 0,4. Чем выше эта цифра, тем очевиднее дистанция от одного полюса до другого. Для сравнения, в странах Европы этот показатель не превышает 0,35, а в США составляет 0,45.
ИСТОЧНИК KP.RU