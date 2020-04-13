Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 увеличилось до 18 328

13 Апр 2020 2020-04-13T11:00:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 года достигло 18 328, увеличившись за минувшие сутки на 2 558. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

Лидерами роста числа заболеваний остаются Москва, где подтверждено 11 513 случаев заболевания, из них 1 355 за минувшие сутки, Московская область (1360, + 495) и Санкт-Петербург (557, +121). Большое количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области (224, + 30) и Краснодарском крае (210, + 41).

ИСТОЧНИК KP.RU