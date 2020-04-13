2020-04-13T11:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Их положительные свойства могут быть использованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирусУченые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирусФото: REUTERS
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Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, способных нейтрализовать коронавирус COVID-19. Их положительные свойства могут быть использованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи сообщает, антитела были выделены из крови пациентов с коронавирусом в ходе исследования в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion.

В ближайшее время ученые планируют провести ряд углубленных тестов для подтверждения положительного эффекта выявленных антител. Эксперименты собираются провести и на лабораторных животных.

Напомним, накануне в российском Центре вирусологии «Вектор» сообщили о начале испытания вакцины от коронавируса на людях с 29 июня. Для этого были отобраны 60 добровольцев. В их числе - один из разработчиков препарата Ильназ Иматдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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