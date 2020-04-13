Число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день
В среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. Это дает надежду на то, что экспоненциального развития заболевания в стране не будет, сообщила 13 апреля заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.
Она также отметила, что ни одна математическая модель по коронавирусу, созданная исследователями с начала пандемии, еще не подтвердилась, но абсолютные цифры по заболеваемости в настоящее время не очень приятные. При этом, по словам зампредседателя кабмина, количество заболевших инфекцией не должно пугать ни население, ни врачей.
- Очень важно следить за теми, кто находится в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, - подчеркнула Голикова.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на сегодняшний день в России медики выявили 15 802 случая заражение коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2190 по данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. Число выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 жителя страны.
Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»