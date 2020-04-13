2020-04-13T13:00:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день

Это дает надежду на то, что экспоненциального развития пандемии в стране не будет
Ксения АНУФРИЕВА
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Ни одна математическая модель по коронавирусу, созданная исследователями с начала пандемии, еще не подтвердилась, но абсолютные цифры по заболеваемости в настоящее время не очень приятные.Ни одна математическая модель по коронавирусу, созданная исследователями с начала пандемии, еще не подтвердилась, но абсолютные цифры по заболеваемости в настоящее время не очень приятные.Фото: REUTERS
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В среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. Это дает надежду на то, что экспоненциального развития заболевания в стране не будет, сообщила 13 апреля заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

Она также отметила, что ни одна математическая модель по коронавирусу, созданная исследователями с начала пандемии, еще не подтвердилась, но абсолютные цифры по заболеваемости в настоящее время не очень приятные. При этом, по словам зампредседателя кабмина, количество заболевших инфекцией не должно пугать ни население, ни врачей.

- Очень важно следить за теми, кто находится в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, - подчеркнула Голикова.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на сегодняшний день в России медики выявили 15 802 случая заражение коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2190 по данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. Число выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 жителя страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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