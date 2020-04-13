Вирусолог предсказал мутацию коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T12:57:19+03:00

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Коронавирус нового типа со временем начнет мутировать. Это неизбежно. Такое мнение выразил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов. Он отметил, что такие изменения в обязательном порядке происходят с любым вирусом.

«Любой вирус имеет геном. Он изменяется постоянно. Даже без влияния внешних факторов мутации происходят редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций», — цитирует вирусолога RT.

При этом эксперт успокоил заявлением, что по мере мутации SARS-CoV-2 вряд ли станет более опасным, чем сейчас. Более того специалист уверен, что со временем, люди, наоборот, будут более устойчивы к вирусу.

Шаршов добавил, что не исключает, что коронавирус может стать сезонным явлением. Так, он привел в пример «свиной» грипп, который поразил планету в 2009 году. А впоследствии преобразовался в относительно безобидный сезонный вирус, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU