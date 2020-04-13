13 Апр 2020 2020-04-13T13:26:36+03:00

В Кремле рассказали о контактах Путина и Трампа Фото: REUTERS

Песков призвал не проецировать более тесное общение двух лидеров на отношения России и США в целом

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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп общаются «подолгу, конструктивно и результативно на фоне совпадения интересов», в том числе речь идет и о ценах на нефть. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля предложил не проецировать более тесное общение двух лидеров на отношения России и США в целом.

«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», - заявил он.

Песков отметил, что российский лидер договорился оперативно созвониться с Трампом при необходимости новых контактов по энергетически рынкам

Пресс-секретарь добавил, что в нынешних разговорах с другими лидерами российский президент не поднимает тему отмены санкций, а также свою инициативу о встрече пятерки постоянных членов СБ ООН.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в хоже которого они обсудили мировой рынок нефти и прорабатываемую в рамках ОПЕК+ соглашения, а также оценили предпринимаемые в России и США меры по борьбе с распространением коронавируса и поговорили о сотрудничестве в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU