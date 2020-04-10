Путин и Трамп еще раз обсудили нефть
В ходе телефонного разговора президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп еще раз обсудили вопросы о мировом рынке нефти и прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность по сокращению нефтедобычи.
«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи» - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что американский лидер рассказал российскому коллеги о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран.
Путин и Трамп также оценили предпринимаемые в России и США меры по борьбе с распространением коронавируса и поговорили о сотрудничестве в космосе.
ИСТОЧНИК KP.RU