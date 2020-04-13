2020-04-13T15:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: обстановка с коронавирусом в России сложная и ежедневно меняется не в лучшую сторону

Болезнь у пациентов становится тяжелой
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Российский Президент Владимир Путин в обращении по поводу ситуации с коронавирусом в России 13 апреля сообщил, что обстановка в России тяжелая, меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится более тяжелой.

- Ближайшие недели станут определяющими. Все наши действия должны быть выстроены оптимальным образом. Прошу правительство вести и постоянно обновлять прогноз. Необходимо учитывать все возможности развития ситуации, даже самые сложные. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, - сказал глава государства.

Президент также обозначил, что к территория с повышенным риском относятся Москва, Московская область, все города-миллионники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голикова: На текущей неделе произойдёт рост заболеваемости, хотелось бы, чтобы после этого началось плато
Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек
Путин: Необходимо обеспечить врачей доплатой за особые условия и наличием защитных средств
Путин: обстановка с коронавирусом в России сложная и ежедневно меняется не в лучшую сторону
Кудрин предложил временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
В Тульской области многодетным семьям и пенсионерам раздадут 27 тысяч продуктовых наборов
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил во время ЧС
Нацбанк Украины не хочет "выпускать из бутылки джинна девальвации", опираясь на опыт предыдущих кризисов
В России осталось всего два региона, где нет коронавируса
Ведущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штанов
В Госдуме прокомментировали возможность нового переноса сроков ЕГЭ
Российская гостиничная отрасль переживает коллапс спроса
В Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врача