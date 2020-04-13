Путин: обстановка с коронавирусом в России сложная и ежедневно меняется не в лучшую сторону
Российский Президент Владимир Путин в обращении по поводу ситуации с коронавирусом в России 13 апреля сообщил, что обстановка в России тяжелая, меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится более тяжелой.
- Ближайшие недели станут определяющими. Все наши действия должны быть выстроены оптимальным образом. Прошу правительство вести и постоянно обновлять прогноз. Необходимо учитывать все возможности развития ситуации, даже самые сложные. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, - сказал глава государства.
Президент также обозначил, что к территория с повышенным риском относятся Москва, Московская область, все города-миллионники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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