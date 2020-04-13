2020-04-13T17:50:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Бурдыко, основатель Game Show, умер от коронавируса в 34 года

Скончался заразившийся коронавирусом основатель Game Show Александр Бурдыко
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основатель телеканала Game Show умер от коронавируса в возрасте 34 летОснователь телеканала Game Show умер от коронавируса в возрасте 34 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве скончался основатель киберспортивного телеканала Game Show Алексей Бурдыко. Уроженцу Минска было 34 года, заразившийся ранее коронавирусом. Об этом сообщил его друг Павел Таран.

Он также отметил, что Бурдыко лежал в коме и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

- Вроде излечился, но потом умер через пару дней, - написал друг бизнесмена в своём Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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