Александр Бурдыко, основатель Game Show, умер от коронавируса в 34 года
Скончался заразившийся коронавирусом основатель Game Show Александр Бурдыко
Основатель телеканала Game Show умер от коронавируса в возрасте 34 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:
В Москве скончался основатель киберспортивного телеканала Game Show Алексей Бурдыко. Уроженцу Минска было 34 года, заразившийся ранее коронавирусом. Об этом сообщил его друг Павел Таран.
Он также отметил, что Бурдыко лежал в коме и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- Вроде излечился, но потом умер через пару дней, - написал друг бизнесмена в своём Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU