2020-04-13T18:30:44+03:00
Общество

Яндекс запускает благотворительный проект помощи людям во время пандемии

На сайте появилась форма пожертвований, с помощью которой любой человек может перечислить средства тем, кто в них нуждается
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Яндекс запускает новый благотворительный проект помощи людям во время пандемии коронавирусаЯндекс запускает новый благотворительный проект помощи людям во время пандемии коронавируса
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Яндекс запускает благотворительную инициативу в рамках проекта "Помощь рядом". На сайте help.yandex.ru появилась специальная форма для пожертвований. С её помощью любой человек или организация, сможет перечислить средства тем, кто в них нуждается.

Все деньги пойдут на оплату работы водителей, которые занимаются социально значимыми перевозками. Это, в первую очередь, поездки медицинских работников на вызовы, доставка продуктовых наборов социально незащищённым слоям населения, помощь в организации поездок донорам и онкобольным.

Отмечается, что проект стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу».

Напомним, проект "помощь рядом" Яндекс запустил 26 марта. Он направлен на помощь медицинским и социальным службам России, которые принимают на себя главный удар пандемии.

Яндекс привлек к проекту таксопарки – партнеры-перевозчики сервиса Яндекс.Такси. Теперь водители, участвующие в программе, возят врачей, которым надо, как можно скорее, посетить пациентов на дому, медиков, которые перевозят тесты на коронавирус и лекарства. Соцслужбам помогают развозить продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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