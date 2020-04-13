В России создали препарат от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T19:24:05+03:00

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России создали лекарство от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней.

- Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, - сообщил министр на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU