2020-04-13T19:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создали препарат от коронавируса

Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России создали лекарство от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней.

- Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, - сообщил министр на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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