2020-04-13T21:56:40+03:00
Общество

Более 1,8 миллиона цифровых пропусков оформили в Москве

Большинство из них - для поездок на работу
Ася КУЗНЕЦОВА
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C 15 апреля в Москве и Москвоской области стало обязательным наличие цифрового пропуска для поездок на машине, общественном транспорте и таксиC 15 апреля в Москве и Москвоской области стало обязательным наличие цифрового пропуска для поездок на машине, общественном транспорте и таксиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больше 1,8 миллиона москвичей оформили цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщается на сайте мэра Москвы.

Более 90% из всех оформленных пропусков - для поездок на работу.

Порядка 70% всех заявок было подано через сайт мэра, сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также отметил, что при проверке пропуска представители контролирующих органов будут сверять все заявленные при оформлении данные. Если какие-то из них окажутся неверными, пропуск аннулируют.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Москвоской области стало обязательным наличие цифрового пропуска для поездок на машине, общественном транспорте и такси. Оформлять такие пропуска стало возможным с 13 апреля.

Без пропуска передвигаться можно только пешком в ближайшие магазины, аптеки или выгуливая собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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