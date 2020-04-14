2020-04-14T00:32:06+03:00
Происшествия

Жертвами торнадо в южных штатах США стали 26 человек

В Миссисипи, Луизиане и Алабаме объявлен режим ЧС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия торнадо в ЛуизианеПоследствия торнадо в ЛуизианеФото: REUTERS
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Жертвами сильных бурь и торнадо, которые в воскресенье, 12 апреля, обрушились на южные штаты США, стали как минимум 26 человек, передает телеканал ABC.

Ранее сообщалось о шести погибших в штате Миссисипи. Теперь же уже известно, что там погибли 11 человек.

Еще восемь скончались в результате полученных травм в штате Южная Каролина, шестерых непогода убила в Джорджии, один погиб в Арканзасе. Информации о жертвах стихии в Луизиане пока не поступало, местные власти сообщили, что там разрушено около трехсот жилых домов и различных хозяйственных построек.

В Миссисипи, Луизиане и Алабаме объявлен режим чрезвычайной ситуации. От сильного ветра, бурь и торнадо также пострадали Арканзас, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. Без электричества в общей сложности остались около 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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