Жертвами торнадо в южных штатах США стали 26 человек
Жертвами сильных бурь и торнадо, которые в воскресенье, 12 апреля, обрушились на южные штаты США, стали как минимум 26 человек, передает телеканал ABC.
Ранее сообщалось о шести погибших в штате Миссисипи. Теперь же уже известно, что там погибли 11 человек.
Еще восемь скончались в результате полученных травм в штате Южная Каролина, шестерых непогода убила в Джорджии, один погиб в Арканзасе. Информации о жертвах стихии в Луизиане пока не поступало, местные власти сообщили, что там разрушено около трехсот жилых домов и различных хозяйственных построек.
В Миссисипи, Луизиане и Алабаме объявлен режим чрезвычайной ситуации. От сильного ветра, бурь и торнадо также пострадали Арканзас, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. Без электричества в общей сложности остались около 800 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU