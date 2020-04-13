2020-04-13T06:16:48+03:00
Происшествия

Жертвами торнадо и бурь в штате Миссисипи стали шесть человек

В соседней Луизиане повреждены около 300 жилых домов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Торнадо и бури прошлись по двум штатамТорнадо и бури прошлись по двум штатамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами сильных бурь и торнадо, которые в воскресенье, 12 апреля, обрушились на южную часть американского штата Миссисипи, стали как минимум шесть человек, пострадали несколько десятков местных жителей, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По его данным, пока сотрудники чрезвычайных служб только выясняют, какой ущерб нанесла стихия в Миссисипи. Однако уже известно, что в соседнем штате Луизиана повреждены около 300 жилых домов и различных хозяйственных построек. Ветер порвал провода линий электропередачи, поэтому в обоих штатах тысячи семей остались без света и тепла. О возможных пострадавших и раненых в Луизиане информации пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 марта торнадо прошелся по городу Джонсборо в штате Арканзас, порывы ветра сносили крыши домов и ломали конструкции, валил деревья и переворачивал машины. Тогда пострадали шесть человек. А жертвами торнадо 3 марта в Теннесси стали 25 человек, стихия разрушила 140 домов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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